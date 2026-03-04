Visite guidée de l’exposition Kandinsky au LaM, LaM Villeneuve d’Ascq, Villeneuve-d’Ascq

Visite guidée de l’exposition Kandinsky au LaM Samedi 7 mars, 11h45 LaM Villeneuve d’Ascq Nord

Gratuit, sur inscription auprès de la médiathèque

Début : 2026-03-07T11:45:00+01:00 – 2026-03-07T13:00:00+01:00

Fin : 2026-03-07T11:45:00+01:00 – 2026-03-07T13:00:00+01:00

Grande rétrospective consacrée à Vassily Kandinsky, figure majeure de l’art du XXe siècle.

Coorganisée avec le Centre Pompidou – Paris, cette exposition explorera un aspect méconnu du travail de l’artiste : le rôle des images.

Photographies, illustrations scientifiques ou de presse… loin d’être de simples sources d’inspiration, elles nourrissent la pensée visuelle de l’artiste et accompagnent sa quête vers l’abstraction.

À travers un ensemble unique d’œuvres et d’archives issues du legs de Nina Kandinsky au Centre Pompidou et de prêts exceptionnels, d’institutions européennes publiques et privées, le parcours de l’exposition invite à redécouvrir l’importance des images dans l’œuvre de l’un des fondateurs de l’abstraction.

Commissariat

Jeanne-Bathilde Lacourt, Conservatrice en charge de l’art moderne au LaM.

Angela Lampe, Conservatrice au service des collections modernes au Mnam/Cci.

Hélène Trespeuch, Professeure et commissaire associée.

LaM Villeneuve d'Ascq 1, allée du Musée Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France

Visite guidée de l’exposition « Kandinsky face aux images »

Visuel : Vassily Kandinsky, Bild mit rotem Fleck