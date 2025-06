Visite guidée de l’exposition « La Collection Nahmad. De Monet à Picasso » Musée des impressionnismes Giverny 22 juin 2025 11:30

Eure

Visite guidée de l’exposition « La Collection Nahmad. De Monet à Picasso » Musée des impressionnismes 99 Rue Claude Monet Giverny Eure

Début : 2025-06-22 11:30:00

fin : 2025-06-29

2025-06-22

2025-06-29

Tous les dimanches à 11h30 et à 14h30, découvrez l’exposition La Collection Nahmad. De Monet à Picasso en compagnie des médiateurs du musée, qui vous révèleront les grandes idées et les petits secrets des œuvres présentées.

L’exposition La Collection Nahmad. De Monet à Picasso :

Au printemps 2025, le musée des impressionnismes Giverny présente une sélection d’une des collections privées les plus prestigieuses au monde.

De Monet à Picasso, de Degas à Renoir, une soixantaine d’œuvres des plus grands noms de l’histoire de l’art de la fin du XIXe et du début du XXe siècle seront ainsi exceptionnellement proposées au public.

English : Visite guidée de l’exposition « La Collection Nahmad. De Monet à Picasso »

Every Sunday at 11:30 am and 2:30 pm, discover the exhibition The Nahmad Collection. From Monet to Picasso in the company of museum mediators, who will reveal the great ideas and little secrets behind the works on display.

The exhibition The Nahmad Collection. From Monet to Picasso:

In spring 2025, the Musée des impressionnismes Giverny presents a selection from one of the world?s most prestigious private collections.

From Monet to Picasso, Degas to Renoir, some sixty works by some of the greatest names in the history of art from the late 19th and early 20th centuries will be on public display.

German :

Jeden Sonntag um 11:30 Uhr und um 14:30 Uhr können Sie die Ausstellung La Collection Nahmad. Von Monet bis Picasso in Begleitung der Museumspädagogen, die Ihnen die großen Ideen und kleinen Geheimnisse der gezeigten Werke enthüllen.

Die Ausstellung Die Sammlung Nahmad. Von Monet bis Picasso :

Im Frühjahr 2025 zeigt das Musée des Impressionnismes Giverny eine Auswahl aus einer der renommiertesten Privatsammlungen der Welt.

Von Monet bis Picasso, von Degas bis Renoir werden rund 60 Werke der größten Namen der Kunstgeschichte des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts ausnahmsweise dem Publikum präsentiert.

Italiano :

Ogni domenica alle 11.30 e alle 14.30, scoprite la mostra La collezione Nahmad. Da Monet a Picasso in compagnia dei mediatori del museo, che vi sveleranno le grandi idee e i piccoli segreti che si celano dietro le opere esposte.

La mostra La collezione Nahmad. Da Monet a Picasso:

Nella primavera del 2025, il Musée des impressionnismes Giverny presenta una selezione di una delle più prestigiose collezioni private del mondo.

Da Monet a Picasso, da Degas a Renoir, una sessantina di opere dei più grandi nomi della storia dell’arte della fine del XIX e dell’inizio del XX secolo saranno esposte al pubblico.

Espanol :

Todos los domingos a las 11.30 y a las 14.30, descubra la exposición La Colección Nahmad. De Monet a Picasso en compañía de los mediadores del museo, que le desvelarán las grandes ideas y los pequeños secretos que se esconden detrás de las obras expuestas.

La exposición La Colección Nahmad. De Monet a Picasso:

En la primavera de 2025, el Musée des impressionnismes Giverny presenta una selección de una de las colecciones privadas más prestigiosas del mundo.

De Monet a Picasso, de Degas a Renoir, unas sesenta obras de los más grandes nombres de la historia del arte de finales del siglo XIX y principios del XX se expondrán al público.

