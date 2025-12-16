Cette exposition aborde la découverte des camps par les armées alliées (américaines, britanniques, françaises et soviétiques), le rapatriement des déportés et les tentatives de reconstruction, ainsi que la prise de conscience progressive de la réalité de l’univers concentrationnaire nazi et la nécessité de juger les auteurs de ces crimes.

L’exposition met également en avant les témoignages de survivants et leurs itinéraires de vie. Elle est illustrée par des extraits de journaux personnels, des documents et images d’archives, des cartes et des lexiques. Elle constitue ainsi une ressource précieuse pour éclairer le thème du Concours National de la Résistance et de la Déportation 2025-2026.

Exposition proposée sous la forme de kakemonos.

Le dimanche 22 mars 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean Jaurès 93700 Drancy

