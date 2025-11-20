VISITE GUIDEE DE L’EXPOSITION « LA GRANDE GUERRE » Les Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien
Les Collections de Saint-Cyprien 4 rue Émile Zola Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Début : 2025-11-20 16:00:00
fin : 2025-11-20
Jeudi 20 novembre à 16h > Visite guidée de l’exposition « La Grande Guerre » d’Alain Fabréal.
Réservation au 04 68 21 06 96 ou au 04 68 21 01 33
Tarif 4€ pour les non-résidents Gratuit pour les résidents sur présentation du Pass résident
Les Collections de Saint-Cyprien 4 rue Émile Zola Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33
English :
Thursday November 20 at 4pm > Guided tour of the exhibition « La Grande Guerre » by Alain Fabréal.
Book on 04 68 21 06 96 or 04 68 21 01 33
Price: 4? for non-residents Free for residents on presentation of Resident Pass
Location:…
German :
Donnerstag, 20. November, 16 Uhr > Führung durch die Ausstellung « La Grande Guerre » von Alain Fabréal.
Reservierung unter 04 68 21 06 96 oder 04 68 21 01 33
Preis: 4 ? für Nicht-Einwohner Kostenlos für Einwohner bei Vorlage des Einwohnerpasses
Ort:…
Italiano :
Giovedì 20 novembre alle 16.00 > Visita guidata alla mostra « La Grande Guerra » di Alain Fabréal.
Prenotazioni allo 04 68 21 06 96 o 04 68 21 01 33
Prezzo: 4? per i non residenti gratuito per i residenti su presentazione della tessera di residente
Posizione:…
Espanol :
Jueves 20 de noviembre a las 16.00 h > Visita guiada a la exposición « La Gran Guerra » de Alain Fabréal.
Reservas en el 04 68 21 06 96 o 04 68 21 01 33
Precio: 4? para los no residentes Gratuito para los residentes previa presentación del carné de residente
Localización:…
