VISITE GUIDEE DE L’EXPOSITION « LA GRANDE GUERRE »

Les Collections de Saint-Cyprien 4 rue Émile Zola Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Jeudi 27 novembre à 16h > Visite guidée de l’exposition « La Grande Guerre » d’Alain Fabréal.

Réservation au 04 68 21 06 96 ou au 04 68 21 01 33

Tarif 4€ pour les non-résidents Gratuit pour les résidents sur présentation du Pass résident

Les Collections de Saint-Cyprien 4 rue Émile Zola Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33

English :

Thursday November 27 at 4pm > Guided tour of the exhibition « La Grande Guerre » by Alain Fabréal.

Book on 04 68 21 06 96 or 04 68 21 01 33

Price: 4? for non-residents Free for residents on presentation of Resident Pass

Location:…

German :

Donnerstag, 27. November, 16 Uhr > Führung durch die Ausstellung « La Grande Guerre » von Alain Fabréal.

Reservierung unter 04 68 21 06 96 oder 04 68 21 01 33

Preis: 4 ? für Nicht-Einwohner Kostenlos für Einwohner bei Vorlage des Einwohnerpasses

Ort:…

Italiano :

Giovedì 27 novembre alle 16.00 > Visita guidata alla mostra « La Grande Guerra » di Alain Fabréal.

Prenotazioni allo 04 68 21 06 96 o 04 68 21 01 33

Prezzo: 4? per i non residenti gratuito per i residenti su presentazione della tessera di residente

Posizione:…

Espanol :

Jueves 27 de noviembre a las 16.00 h > Visita guiada a la exposición « La Gran Guerra » de Alain Fabréal.

Reservas en el 04 68 21 06 96 o 04 68 21 01 33

Precio: 4? para los no residentes Gratuito para los residentes previa presentación del carné de residente

Localización:…

