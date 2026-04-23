Visite guidée de l’exposition L’Appel du large Milmarin Ploubazlanec
Visite guidée de l’exposition L’Appel du large Milmarin Ploubazlanec jeudi 23 avril 2026.
Ploubazlanec
Visite guidée de l’exposition L’Appel du large
Milmarin 16 Rue de la Résistance Ploubazlanec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 14:30:00
fin : 2026-07-23 15:30:00
Date(s) :
2026-04-23 2026-07-30
Le pays de Paimpol entretient des liens forts avec la marine marchande depuis plusieurs siècles… Plongez dans le monde méconnu et gigantesque de la marine marchande le temps d’une visite guidée ludique et interactive. Découvrez le quotidien des marins à bord, apprenez à charger un porte-conteneurs et suivez le tour du monde maritime des objets du quotidien !
Réservation conseillée, billet comprenant l’accès aux expositions .
Milmarin 16 Rue de la Résistance Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 49 34
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English :
L’événement Visite guidée de l’exposition L’Appel du large Ploubazlanec a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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