Bonnemazon

Visite guidée de l’exposition LE CHANT DE L’EAU

à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 15:00:00

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Prenez le temps de découvrir l’exposition Le chant de l’eau accompagnés par une médiatrice culturelle.

– Durée 1H

– Réservation conseillée au 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

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à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

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English :

Take the time to discover the Song of Water exhibition, accompanied by a cultural mediator.

– Duration: 1 hour

– Reservations recommended: 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

L’événement Visite guidée de l’exposition LE CHANT DE L’EAU Bonnemazon a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65