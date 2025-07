Visite Guidée de l’exposition « Le tour de France de 1903 à nos jours » avec Bernard Gens Salle Robert Giffard Tourouvre au Perche

Salle Robert Giffard AUTHEUIL Tourouvre au Perche Orne

Début : 2025-07-19 20:30:00

fin : 2025-07-19

2025-07-19

Autheuil Patrimoine et Culture vous propose une visite guidée de l’exposition « Le Tour de France de 1903 à nos jours » avec Monsieur Bernard Gens.

Participation Libre.

Salle Robert Giffard AUTHEUIL Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie

English : Visite Guidée de l’exposition « Le tour de France de 1903 à nos jours » avec Bernard Gens

Autheuil Patrimoine et Culture offers a guided tour of the exhibition « Le Tour de France de 1903 à nos jours » with Mr Bernard Gens.

Free admission.

German :

Autheuil Patrimoine et Culture bietet Ihnen eine Führung durch die Ausstellung « Le Tour de France de 1903 à nos jours » mit Herrn Bernard Gens.

Teilnahme frei.

Italiano :

Autheuil Patrimoine et Culture propone una visita guidata alla mostra « Le Tour de France de 1903 à nos jours » con il signor Bernard Gens.

Ingresso libero.

Espanol :

Autheuil Patrimoine et Culture ofrece una visita guiada a la exposición « Le Tour de France de 1903 à nos jours » con el Sr. Bernard Gens.

Entrada gratuita.

