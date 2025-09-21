Visite guidée de l’exposition « Le Trésor des trésors – le Sacré-Cœur dans l’art » Musée du Hiéron Paray-le-Monial

Visite guidée de l’exposition « Le Trésor des trésors – le Sacré-Cœur dans l’art » Dimanche 21 septembre, 16h30 Musée du Hiéron Saône-et-Loire

Dans la limite des places disponibles.

Maud Siron, commissaire de l’exposition Le Trésor des trésors – le Sacré-Cœur dans l’art, vous invite à la suivre pour une visite exceptionnelle de l’exposition. L’occasion d’explorer diverses facettes de l’iconographie et de la dévotion au Sacré-Cœur au travers d’œuvres rares, insolites et inhabituelles.

Musée du Hiéron 13 Rue de la Paix, 71600 Paray-le-Monial, France Paray-le-Monial 71600 Le Colombier Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385817972 https://www.musee-hieron.fr Réalisé de 1888 à 1893 par l’architecte Noël Bion, le Hiéron est conçu autour du concept de musée eucharistique. L’architecture du bâtiment allie au classicisme du vocabulaire la modernité des techniques constructives, comme l’utilisation de la charpente métallique, conférant à l’édifice un certain éclectisme. De forme triangulaire, il se compose de quatre galeries à éclairage zénithal entourant une salle centrale octogonale. Le portail monumental est inscrit dans une travée composite surmontée d’un fronton cintré brisé à volutes et d’un fronton triangulaire. La grande salle, dite salle des Fastes, abrite trois peintures murales sur toiles marouflées, œuvres d’Hugo d’Alési.

