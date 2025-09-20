Visite guidée de l’exposition « L’École Idéale » Les Magasins Généraux Pantin

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

À travers une visite guidée menée par un médiateur des Magasins Généraux, explorez « L’École idéale », une exposition qui réinvente l’école primaire, dont le modèle architectural et pédagogique a peu évolué depuis plus d’un siècle. En explorant les alternatives novatrices d’architectes, d’artistes et de designers, elle invite à reconsidérer des conceptions éducatives et scolaires profondément ancrées dans l’imaginaire collectif.

Pensée pour petits et grands, cette visite incite à observer, questionner et imaginer collectivement un autre rapport à l’apprentissage, à l’espace et à la communauté scolaire. L’exposition se vit comme une expérience sensible et immersive : un espace où l’on explore, à hauteur d’enfant, ce que pourrait être une école aussi bien rêvée que souhaitable.

Les Magasins Généraux 1 rue de l'Ancien Canal, 93500, Pantin Pantin 93500 Église Seine-Saint-Denis Île-de-France

Les Magasins Généraux sont un lieu culturel créé par BETC en 2017. Ouvert à toutes et à tous, les Magasins Généraux font résonner la création, les idées et les voix nouvelles. Nés dans un bâtiment industriel, d'anciens magasins généraux des années 1930 au bord du canal de l'Ourcq à Pantin, ils déploient toute l'année une programmation d'expositions et d'événements, cherchant à repérer, soutenir et rendre visible l'émergence artistique et culturelle d'aujourd'hui.

Venir en transport en commun
Metro 5 – Station ÉGLISE DE PANTIN Prendre la sortie 1 – 5 minutes à pied
BUS 61, 145, 147, 249 – Arrêt ÉGLISE DE PANTIN 5 minutes à pied
RER E – Station PANTIN 18 minutes à pied

Visite commentée