Visite guidée de l’exposition « Lecture(s) », Musée des beaux-arts de Limoges, Limoges

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition « Lecture(s) » Dimanche 20 septembre, 14h30 Musée des beaux-arts de Limoges Haute-Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Exposition « Lecture(s) »

Visite guidée

14h30

Maribel Nadal Jové et Émilie Ruiz, les deux commissaires de cette exposition, vous entraîneront, à livre ouvert, dans les coulisses : comment cette exposition a vu le jour ? Que cherche-t-elle à révéler ? Quels dialogues entre les œuvres contemporaines présentées et les œuvres plus classiques des collections ? Entre regards croisés et paroles partagées, à vous de lire entre les lignes et d’inventer votre propre lecture…

Musée des beaux-arts de Limoges 1 place de l’Evéché, 87000 Limoges, France Limoges 87000 Les Portes Ferrées Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555459810 https://www.museebal.fr Construction par l’architecte Joseph Brousseau en 1766-1773. Le corps de logis principal, double en profondeur, est précédé d’une cour d’honneur, flanquée de cours secondaires sur lesquelles s’étendent les dépendances. L’édifice occupe une place au cœur de jardins à la française dont le tracé subsiste.

Exposition « Lecture(s) »

Le génie lesbien © Clémence Bruno – Tous droits réservés