Visite guidée de l’exposition « Les Allobroges de Napoléon » Dimanche 21 septembre, 10h30 Musée du Chablais Haute-Savoie

Visite guidée de l’exposition « Les Allobroges de Napoléon. Dessaix, Chastel, Dupas, héros de la Révolution et de l’Empire ».

Suivez ces trois généraux, nés en Chablais, qui font le choix de la France, en s’engageant dans les armées révolutionnaires puis napoléoniennes. À travers leurs objets personnels qui n’ont pas été exposés depuis plus de vingt ans, découvrez une exceptionnelle collection Premier Empire (costumes d’apparat, armes et objets d’art).

Musée du Chablais 2 Rue Michaud, 74200 Thonon-les-Bains, France Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450706949 https://www.thononlesbains.com/patrimoine-culturel/musee-du-chablais-thonon-les-bains Fonds d’estampes lémaniques. Fonds de paysages peints du Chablais. Fonds archéologique Thonon gallo-romain. Fonds Généraux du Ier Empire. Fonds Maurice Denis et Thonon. Fonds d’atelier de Marguerite Peltzer (sculptrice). Fonds d’atelier d’Enrico Vegetti (peintre et graveur).

