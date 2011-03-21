Visite guidée de l’exposition « Les Antinoüs, une histoire du cirque toulousain », Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Visite guidée de l’exposition « Les Antinoüs, une histoire du cirque toulousain » Samedi 21 mars, 11h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Samedi 21 mars à 11h

Visite guidée avec François Rozes

Découvrez l’exposition « Les Antinoüs, une histoire du cirque toulousain » qui met à l’honneur le duo toulousain Les Antinoüs composé de Suzanne et Roger M., anciens acrobates aériens entre 1948 et 1965.

Né à Toulouse en 1942 et président du Club du Cirque, Région Occitanie depuis 2002, François Rozès est l’auteur d’articles sur l’histoire du cirque et de comptes-rendus de spectacles parus dans le Cirque dans l’Univers, revue du Club du Cirque (leclubducirque.com). Il est aussi un des personnages du spectacle Suzanne : une histoire de cirque de l’Association du Vide dirigée par Anna Tauber et Fragan Gehlker.

Médiathèque José Cabanis – pôle Arts

Durée : 30mn

Sur inscription

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

Avec François Rozes

collage Axelle Gonay / fonds des Antinoüs-Pierre Dannès-Alain Julien