Visite guidée de l’exposition « Les commencements… La première fois que je… » Vendeuvre-sur-Barse mercredi 1 octobre 2025.

11 rue du Pont Chevalier Vendeuvre-sur-Barse Aube

Début : 2025-10-01 17:00:00

2025-10-01

Admirez une trentaine d’œuvres picturales réalisées par des enfants du monde entier, de 3 à 25 ans, dans le cadre du concours international d’arts plastiques organisé par l’IMAJ (Institut Mondial d’Art de la Jeunesse Centre pour l’Unesco).

Michel Girost, président de l’IMAJ et une médiatrice artistique vous invitent à une visite guidée de l’exposition, pour mieux comprendre ces oeuvres et la démarche. .

11 rue du Pont Chevalier Vendeuvre-sur-Barse 10140 Aube Grand Est +33 3 25 80 40 75 mediatheque@vendeuvre-sur-barse.fr

