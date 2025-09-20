Visite guidée de l’exposition Les Dernières explorations des Sources de Fontenay Sources de Fontenay Fontenay-aux-Roses

Visite guidée de l’exposition Les Dernières explorations des Sources de Fontenay Sources de Fontenay Fontenay-aux-Roses samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de l’exposition Les Dernières explorations des Sources de Fontenay 20 et 21 septembre Sources de Fontenay Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

L’exposition retrace les activités de l’année, soit la réalisation d’un nouvel accès, par la galerie nord, aux quatre aqueducs souterrains situés sous l’ancien site de l’École normale. Les autres anciens réseaux d’eau seront aussi mis en avant, notamment les puits, les lavoirs et les drains Colbert. Les deux abris bétonnés datant de la Seconde Guerre mondiale (1939-1945) seront aussi présentés ainsi que les caractéristiques du troisième abri souterrain découvert récemment. Enfin, une rétrospective des interventions de l’association à Nanterre et à Meudon mettra en avant les outillages spécialisés utilisés pour ces explorations.

Sources de Fontenay 10 place du Château-Sainte-Barbe 92260 Fontenay-aux-Roses Fontenay-aux-Roses 92260 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 13 21 12 http://www.galeriessouterrainesdefontenayauxroses.sitew.com/Actualites.D.htm#Actualites.D

Visite commentée de l’exposition « Les Dernières explorations des Sources de Fontenay »

Les Sources de Fontenay