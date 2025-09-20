Visite guidée de l’exposition «Les églises du Pays de Montmédy : un patrimoine vivant» Maison des Patrimoines et de l’Habitat Montmédy

Durée de la visite : 1h

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00

Venez découvrir les résultats de l’inventaire du mobilier remarquable réalisé sur le territoire depuis 2023, ainsi que l’ensemble des médiations conçues autour de la thématique des églises.

Maison des Patrimoines et de l’Habitat 2 rue du Panier Fleuri, 55600 Montmédy Montmédy 55600 Meuse Grand Est Un service de la Communauté de communes du Pays de Montmédy, dédié au patrimoine, à la culture et à l’habitat.

Valoriser sous différents formats et auprès de tous les publics. Des expositions, des conférences, des rendez-vous culturels, des actions de communication, des balades commentées… pour mettre en lumière le petit et le grand patrimoine, bâti ou paysager.

Sensibiliser aux bonnes pratiques. Des ateliers et des chantiers de formation ouverts à tous, des temps de médiation avec les scolaires, des workshops… pour acquérir les bases techniques de la rénovation aux côtés de professionnels.

Préserver les bâtiments et les paysages. Des permanences organisées avec nos spécialistes du patrimoine et de l’habitat, pour vous guider gratuitement dans vos projets de travaux, de réhabilitation ou de construction.

Accompagner les habitants et les élus. Pour toute question relative au patrimoine, à l’habitat, à l’architecture ou à l’urbanisme, la MPH peut vous renseigner et vous aider à trouver le bon interlocuteur ou la bonne source pour faire avancer vos démarches. Parkings à proximités et aménagements PMR.

