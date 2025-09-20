Visite guidée de l’exposition : « Les Landes, le plus beau terrain de sport ! » Archives départementales Mont-de-Marsan

Visite guidée de l’exposition : « Les Landes, le plus beau terrain de sport ! » Archives départementales Mont-de-Marsan samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de l’exposition : « Les Landes, le plus beau terrain de sport ! » Samedi 20 septembre, 15h30 Archives départementales Landes

Gratuit. Réservation obligatoire. Visite gratuite limitée à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Visite guidée de l’exposition : Les Landes, le plus beau terrain de sport

Plongez dans la merveilleuse histoire du sport dans les Landes à travers un parcours coloré, ludique et riche en découvertes !

Durée : 1h30

️ Au programme :

De nombreux documents d’archives,

Des objets uniques, certains issus de l’inventaire participatif du patrimoine sportif,

Une sélection inédite de vidéos et de reportages sur les pratiques et traditions sportives landaises, en partenariat avec l’Institut national de l’audiovisuel (INA) – délégation Midi Atlantique.

Les Archives départementales espèrent que cette exposition suscitera échanges et souvenirs, pour que chacun puisse partager son histoire sur ce plus beau des terrains de sport : les Landes.

️ Une exposition réalisée avec le soutien de l’État – Ministère de la Culture – Direction régionale des affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine.

Archives départementales 25 place du 6e RPIMA, 40000 Mont-de-Marsan, France Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine 0558857520 http://www.archives.landes.org [{« type »: « phone », « value »: « 0558857520 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@landes.fr »}]

Visite guidée de l’exposition : Les Landes, le plus beau terrain de sport

© S. Zambon / Dpt40