Visite guidée de l’exposition : « Les Landes, le plus beau terrain de sport ! » Archives départementales Mont-de-Marsan

Visite guidée de l’exposition : « Les Landes, le plus beau terrain de sport ! » Samedi 20 septembre, 15h30 Archives départementales Landes
Gratuit. Réservation obligatoire. Visite gratuite limitée à 20 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T15:30:00
Fin : 2025-09-20T17:00:00
Plongez dans la merveilleuse histoire du sport dans les Landes à travers un parcours coloré, ludique et riche en découvertes !
Durée : 1h30
️ Au programme :
- De nombreux documents d’archives,
- Des objets uniques, certains issus de l’inventaire participatif du patrimoine sportif,
- Une sélection inédite de vidéos et de reportages sur les pratiques et traditions sportives landaises, en partenariat avec l’Institut national de l’audiovisuel (INA) – délégation Midi Atlantique.
Les Archives départementales espèrent que cette exposition suscitera échanges et souvenirs, pour que chacun puisse partager son histoire sur ce plus beau des terrains de sport : les Landes.
️ Une exposition réalisée avec le soutien de l’État – Ministère de la Culture – Direction régionale des affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine.
Archives départementales 25 place du 6e RPIMA, 40000 Mont-de-Marsan, France Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine 0558857520 http://www.archives.landes.org [{« type »: « phone », « value »: « 0558857520 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@landes.fr »}]
© S. Zambon / Dpt40