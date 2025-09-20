Visite guidée de l’exposition » Les Pompiers à Romans » Journées européennes du Patrimoine Caserne de Sapeurs Pompiers de Romans Romans-sur-Isère

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, la caserne des Pompiers de Romans vous ouvre ses portes pour découvrir une exposition intitulée » Les pompiers à Romans » pour retracer l’histoire des pompiers de Romans de 1801 à nos jours.

English :

As part of the European Heritage Days, the Romans fire station is opening its doors to an exhibition entitled « Les pompiers à Romans » (Firefighters in Romans), retracing the history of the Romans fire department from 1801 to the present day.

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals öffnet die Feuerwehrkaserne von Romans ihre Türen für eine Ausstellung mit dem Titel « Die Feuerwehr in Romans », um die Geschichte der Feuerwehr von Romans von 1801 bis heute nachzuvollziehen.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, la caserma dei pompieri di Romans apre le sue porte per scoprire la mostra « Les pompiers à Romans » (I pompieri a Romans), che ripercorre la storia dei pompieri romani dal 1801 a oggi.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el parque de bomberos de Romans le abre sus puertas para descubrir una exposición titulada « Les pompiers à Romans » (Los bomberos en Romans), que recorre la historia del cuerpo de bomberos de Romans desde 1801 hasta nuestros días.

