Visite guidée de l’exposition » Les Pompiers à Romans » Journées européennes du Patrimoine Caserne de Sapeurs Pompiers de Romans Romans-sur-Isère
Visite guidée de l’exposition » Les Pompiers à Romans » Journées européennes du Patrimoine Caserne de Sapeurs Pompiers de Romans Romans-sur-Isère samedi 20 septembre 2025.
Visite guidée de l’exposition » Les Pompiers à Romans » Journées européennes du Patrimoine
Caserne de Sapeurs Pompiers de Romans All. du Commandant Teinturier Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 09:00:00
fin : 2025-09-21 16:30:00
Date(s) :
2025-09-20
Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, la caserne des Pompiers de Romans vous ouvre ses portes pour découvrir une exposition intitulée » Les pompiers à Romans » pour retracer l’histoire des pompiers de Romans de 1801 à nos jours.
.
Caserne de Sapeurs Pompiers de Romans All. du Commandant Teinturier Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@romans-patrimoine.com
English :
As part of the European Heritage Days, the Romans fire station is opening its doors to an exhibition entitled « Les pompiers à Romans » (Firefighters in Romans), retracing the history of the Romans fire department from 1801 to the present day.
German :
Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals öffnet die Feuerwehrkaserne von Romans ihre Türen für eine Ausstellung mit dem Titel « Die Feuerwehr in Romans », um die Geschichte der Feuerwehr von Romans von 1801 bis heute nachzuvollziehen.
Italiano :
Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, la caserma dei pompieri di Romans apre le sue porte per scoprire la mostra « Les pompiers à Romans » (I pompieri a Romans), che ripercorre la storia dei pompieri romani dal 1801 a oggi.
Espanol :
En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el parque de bomberos de Romans le abre sus puertas para descubrir una exposición titulada « Les pompiers à Romans » (Los bomberos en Romans), que recorre la historia del cuerpo de bomberos de Romans desde 1801 hasta nuestros días.
L’événement Visite guidée de l’exposition » Les Pompiers à Romans » Journées européennes du Patrimoine Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-08-27 par Valence Romans Tourisme