Visite guidée de l’exposition Les résidents de la Fondation Josef & Anni Albers – Dialogue avec la collection Albers-Honegger, Espace de l’art concret, Mouans-Sartoux

Visite guidée de l’exposition Les résidents de la Fondation Josef & Anni Albers – Dialogue avec la collection Albers-Honegger Samedi 23 mai, 18h30 Espace de l’art concret Alpes-Maritimes

limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Dans le cadre de la Nuit Européenne des Musées, le bâtiment de la Donation Albers-Honegger ouvrira ses portes exceptionnellement de 18h à 21h.

Accès gratuit

Profitez d’une visite guidée privilégiée de la nouvelle exposition permanente.

Pour ce nouveau cycle de relecture, l’eac. invite sept artistes internationaux issus de résidences de la Josef & Anni Albers Foundation à dialoguer avec les œuvres de la collection Albers-Honegger.

Les artistes sélectionnés sont invités à se plonger dans la collection en choisissant une dizaine d’œuvres avec lesquelles ils se sentent en « résonance ». Ces choix viennent s’enrichir de leurs propres travaux afin qu’un dialogue s’instaure au-delà des techniques, des médiums utilisés et de la barrière du temps et de l’espace.

Cette exposition est le fruit d’un nouveau partenariat entre l’eac. et le programme de résidence de la Josef & Anni Albers Foundation.

Espace de l’art concret Place Suzanne de Villeneuve, 06370 Mouans-Sartoux, France Mouans-Sartoux 06370 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493757150 http://www.espacedelartconcret.fr http://www.facebook.com/espace.delartconcret;http://twitter.com/art_concret Créé en 1990, l’Espace de l’Art Concret est un centre d’art contemporain d’intérêt national doté d’une collection d’art abstrait, unique en France, la Donation Albers-Honegger. Train : Ligne Cannes – Grasse – Arrêt Gare Mouans-Sartoux (15 min. de la gare de Cannes). Bus : Mouans-Sartoux – Cannes SNCF, Ligne d’Azur 660, 650, 530. Palm Expresse n°B Mouans-Sartoux.

Dans le cadre de la Nuit Européenne des Musées, le bâtiment de la Donation Albers-Honegger ouvrira ses portes exceptionnellement de 18h à 21h.

©eac. oeuvre de Charlotte Von Poehl