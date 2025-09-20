Visite guidée de l’exposition : les symbioses Société des sciences Cherbourg-en-Cotentin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Exposition « Les Symbiose » et visite des locaux, de la bibliothèque, des magasins et collections de la Société des Sciences de Cherbourg – – Les Symbioses, co-évolution : du parasitisme au commensalisme.

Les symbioses sont méconnues du grand public, pourtant elles ont façonné le monde vivant de notre planète, sans elles, nos paysages ne ressembleraient pas à ce qu’ils sont. Elles ont joué et jouent un rôle majeur dans l’évolution. Elles participent à la régulation climatique.

• les mécanismes de symbiose apparaissent comme des mécanismes absolument essentiels pour la vie sur terre. Il se manifestent à plusieurs niveaux : microscopiques et macroscopiques

• ils sont liés et opposés à la fois aux mécanismes de parasitisme et de prédation

• au niveau microscopique, ils sont à l’origine de la cellule eucaryote par le phénomène d’endosymbiose

• en s’associant avec une cellule procaryote, à l’origine des mitochondries, la cellule primitive du noyau s’assure de sa production d’énergie

• la mitochondrie possède une double enveloppe comme dans un mécanisme de phagocytose, mais c’est l’enveloppe interne qui régule les échanges chimiques avec le reste de la cellule, l’enveloppe externe n’ayant qu’un rôle passif.

• la symbiose entre mitochondrie et noyau s’est renforcée par la migration de certains gènes mitochondriaux vers le noyau, rendant le métabolisme de la mitochondrie dépendante du reste de la cellule.

• la cellule végétale est allée plus loin que la cellule animale en s’associant en plus avec une autre procaryote, le chloroplaste, qui transforme l’énergie lumineuse en énergie chimique. les particularités énoncée plus haut sont les mêmes chez le chloroplaste. Les symbioses macroscopiques sont très nombreuses et il n’est que de piocher dans la littérature, depuis la symbiose des orchidées avec des endomycorhizes, des fabacées avec agrobacterium, etc. En zoologie aussi, mais c’est moins mon domaine…

Il y a tout un gradient qui part du parasitisme, la prédation et la symbiose. Cette dernière étant d’ailleurs rarement altruiste, mais plutôt dans l’équilibre des forces. Avec peut-être une exception pour ce que Darwin avait étudié (« la sélection naturelle a sélectionné également des instincts susceptibles de développer des comportements qui affectent avantageusement la communauté de ses semblables »).

Tous ces mécanismes sont certainement parmi les plus importants dans le fonctionnement vivant.

Société des sciences 21 rue Bonhomme, Cherbourg-Octeville, 50100 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie 0233532806 https://www.societesciencescherbourg.org/ La Société Nationale des Sciences Naturelles et Mathématiques de Cherbourg a été créée le 17 août 1852 par trois jeunes savants cherbourgeois : Emmanuel Liais (1826-1900), astronome, Auguste Le Jolis (1823-1904), botaniste, et Théodose du Moncel (1821-1884), physicien, sous le nom de « Société Impériale des Sciences naturelles de Cherbourg ».

Elle est hébergée dans les locaux de la bibliothèque des sciences. la Société des Sciences gère une bibliothèque de 80 000 livres environ, et elle met à disposition des chercheurs des ouvrages rares et deux magnifiques herbiers : celui de Le Jolis et celui de Corbière.

Société des Sciences de Cherbourg