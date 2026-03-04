Visite guidée de l’exposition “Les voix du silence, dialogue entre l’art et l’archéologie” avec l’artiste guadeloupéen Jocelyn Akwaba-Matignon, Musée Popol Vuh, Ciudad de Guatemala

Visite guidée de l’exposition “Les voix du silence, dialogue entre l’art et l’archéologie” avec l’artiste guadeloupéen Jocelyn Akwaba-Matignon Mercredi 11 mars, 15h00 Musée Popol Vuh

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-11T22:00:00+01:00 – 2026-03-12T00:30:00+01:00

Fin : 2026-03-11T22:00:00+01:00 – 2026-03-12T00:30:00+01:00

Cette exposition présente la rencontre entre l’artiste Jocelyn Akwaba Matignon et l’archéologue français Sébastien Perrot-Minnot, autour de vingt objets préhispaniques du Guatemala.

À travers un dialogue entre création contemporaine et héritage ancestral, vingt peintures répondent à vingt artefacts archéologiques, révélant des symboles, des formes et des récits qui transcendent le temps.

Musée Popol Vuh Ciudad de Guatemala Ciudad de Guatemala Departamento de Guatemala

Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie archéologie art