Visite guidée de l’exposition « LES YEUX DU MAGOT » Le Diapason – Campus Beaulieu Rennes Vendredi 13 mars, 13h00 Ille-et-Vilaine

Une visite proposée dans le cadre du cycle de séminaire d’ECOBIO

Avec Pascaline Le Gouar (Université de Renes, ECOBIO)

Venez découvrir le résultat de la résidence art-science autour des questions de cohabitation entre singes magot et humains dans le Moyen Atlas marocain. L’exposition retrace au travers les yeux d’une artiste, Alice Pallot, cette expérience pluridisciplinaire. En déambulant entre les panneaux, Pascaline vous présentera les résultats principaux du projet et échangera sur l’apport de ce type d’action pour le projet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-13T13:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-13T14:00:00.000+01:00

1

https://siuaps.univ-rennes.fr/les-installations-sportives

Le Diapason – Campus Beaulieu 21 All. Jules Noël, 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

