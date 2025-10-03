Visite guidée de l’exposition L’étoffe des reines Saumur

Saumur Saumur Maine-et-Loire

Début : 2025-10-03 10:15:00

fin : 2025-10-03 11:15:00

2025-10-03

Rada Akbar, artiste visuelle afghane, rend hommage à la tradition des miniatures persanes pour créer un matrimoine raffiné et engagé et mettre en lumière la puissance et la résilience des femmes d’Afghanistan.

À travers ses peintures, qui font dialoguer miniatures persanes et art gothique, Orient et Occident, et ses robes monumentales, l’artiste afghane, Rada Akbar met en lumière la puissance et la résilience des femmes d’Afghanistan. Elle créée ainsi un matrimoine raffiné et engagé, qui exprime la puissance de l’art face à l’oppression.

Vendredi 3 octobre 2025 de 10h15 à 11h15. .

Saumur Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 24 40 chateau@saumur.fr

English :

Afghan visual artist Rada Akbar pays homage to the tradition of Persian miniatures to create a refined and engaging heritage that highlights the power and resilience of Afghan women.

German :

Rada Akbar, eine afghanische visuelle Künstlerin, zollt der Tradition der persischen Miniaturen Tribut, um ein raffiniertes und engagiertes Erbe zu schaffen und die Kraft und Widerstandsfähigkeit der Frauen Afghanistans zu unterstreichen.

Italiano :

L’artista visiva afghana Rada Akbar rende omaggio alla tradizione delle miniature persiane per creare un patrimonio raffinato e coinvolgente che mette in luce il potere e la resilienza delle donne dell’Afghanistan.

Espanol :

La artista visual afgana Rada Akbar rinde homenaje a la tradición de las miniaturas persas para crear un patrimonio refinado y atractivo que pone de relieve el poder y la resistencia de las mujeres de Afganistán.

