Visite guidée de l’exposition ‘Libremont La Révolution à Remiremont’ Remiremont

Visite guidée de l’exposition ‘Libremont La Révolution à Remiremont’

4 Place Christian-Poncelet Remiremont Vosges

Découvrez l’exposition en visite guidée.

A travers des documents d’archives originaux couvrant la période 1789-1795, cette exposition revient sur les événements marquants qui ont transformé Remiremont, sur les tensions entre tradition et modernité, et sur les choix faits par ses habitants face à la tempête révolutionnaire.

Lorsque la Révolution éclate, Remiremont est une ville d’environ 3 300 habitants, organisée depuis le Moyen-Âge autour d’une abbaye prestigieuse. Cette dernière est habitée par une cinquantaine de chanoinesses issues de la plus haute noblesse, dirigées par l’abbesse Louise Adélaïde de Bourbon-Condé, princesse du sang.

Cette institution, ancrée dans un modèle ancien, se retrouve alors confrontée aux profonds bouleversements de la Révolution française. Comment Remiremont a-t-elle traversé cette période de mutations radicales ? Comment la Ville est-elle devenue, pour un temps, Libremont ?

Ne manquez pas cette occasion unique de découvrir une page fascinante de l’histoire locale !Tout public

4 Place Christian-Poncelet Remiremont 88200 Vosges Grand Est +33 3 29 62 59 04 stephanie.ysard@remiremont.fr

English :

Take a guided tour of the exhibition.

Through original archive documents covering the period 1789-1795, this exhibition looks back at the key events that transformed Remiremont, the tensions between tradition and modernity, and the choices made by its inhabitants in the face of the revolutionary storm.

When the Revolution broke out, Remiremont was a town of around 3,300 inhabitants, organized since the Middle Ages around a prestigious abbey. The abbey was inhabited by some fifty canonesses of the highest nobility, led by the abbess Louise Adélaïde de Bourbon-Condé, princess of the blood.

This institution, rooted in an ancient model, found itself confronted with the profound upheavals of the French Revolution. How did Remiremont survive this period of radical change? How did the town become, for a time, Libremont ?

Don’t miss this unique opportunity to discover a fascinating page of local history!

German :

Entdecken Sie die Ausstellung auf einer geführten Tour.

Anhand von Originalarchivdokumenten aus dem Zeitraum 1789-1795 beleuchtet diese Ausstellung die wichtigsten Ereignisse, die Remiremont verändert haben, die Spannungen zwischen Tradition und Moderne und die Entscheidungen, die die Einwohner angesichts des revolutionären Sturms getroffen haben.

Als die Revolution ausbrach, war Remiremont eine Stadt mit etwa 3.300 Einwohnern, die seit dem Mittelalter um eine prestigeträchtige Abtei herum organisiert war. Die Äbtissin Louise Adélaïde de Bourbon-Condé, eine Prinzessin des Blutes, leitete die Abtei.

Diese Institution, die in einem alten Modell verankert war, wurde mit den tiefgreifenden Umwälzungen der Französischen Revolution konfrontiert. Wie überstand Remiremont diese Zeit des radikalen Wandels? Wie wurde die Stadt für kurze Zeit zu Libremont ?

Verpassen Sie nicht diese einmalige Gelegenheit, eine faszinierende Seite der lokalen Geschichte zu entdecken!

Italiano :

Visita guidata della mostra.

Attraverso documenti d’archivio originali che coprono il periodo 1789-1795, questa mostra ripercorre gli eventi chiave che hanno trasformato Remiremont, le tensioni tra tradizione e modernità e le scelte fatte dai suoi abitanti di fronte alla tempesta rivoluzionaria.

Allo scoppio della Rivoluzione, Remiremont era una cittadina di circa 3.300 abitanti, organizzata fin dal Medioevo attorno a una prestigiosa abbazia. L’abbazia era abitata da una cinquantina di canonichesse dell’alta nobiltà, guidate dalla badessa Louise Adélaïde de Bourbon-Condé, principessa del sangue.

Questa istituzione, radicata in un modello antico, si trovò ad affrontare i profondi sconvolgimenti della Rivoluzione francese. Come sopravvisse Remiremont a questo periodo di cambiamenti radicali? Come ha fatto la città a diventare, per un certo periodo, Libremont ?

Non perdete questa occasione unica di scoprire un’affascinante pagina di storia locale!

Espanol :

Realice una visita guiada a la exposición.

A través de documentos de archivo originales que abarcan el periodo 1789-1795, esta exposición repasa los acontecimientos clave que transformaron Remiremont, las tensiones entre tradición y modernidad y las decisiones tomadas por sus habitantes ante la tormenta revolucionaria.

Cuando estalló la Revolución, Remiremont era una ciudad de unos 3.300 habitantes, organizada desde la Edad Media en torno a una prestigiosa abadía. La abadía estaba habitada por unas cincuenta canonesas de la más alta nobleza, encabezadas por la abadesa Louise Adélaïde de Bourbon-Condé, princesa de la sangre.

Esta institución, arraigada en un modelo antiguo, se vio confrontada a las profundas convulsiones de la Revolución Francesa. ¿Cómo sobrevivió Remiremont a este periodo de cambios radicales? ¿Cómo se convirtió la ciudad, durante un tiempo, en Libremont ?

No se pierda esta oportunidad única de descubrir una página fascinante de la historia local

