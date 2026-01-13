Visite guidée de l’exposition L’Illustre Pinocchio Musée de l’illustration Jeunesse Moulins

Visite guidée de l’exposition L’Illustre Pinocchio

Musée de l’illustration Jeunesse 26 rue Voltaire Moulins Allier

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 14:30:00

fin : 2026-04-08 16:00:00

Date(s) :

2026-02-18 2026-04-08 2026-04-15

Venez découvrir le temps d’une visite guidée, le monde Pinocchio.

Musée de l’illustration Jeunesse 26 rue Voltaire Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 35 72 58

English :

Take a guided tour and discover the world of Pinocchio.

