Visite guidée de l’exposition « L’Odyssée du Bronze » place du colonel Laussedat Moulins

place du colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins Allier

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-16 14:30:00

fin : 2025-08-06 16:00:00

Date(s) :

2025-07-16 2025-07-20 2025-07-23 2025-07-30 2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20 2025-08-24 2025-08-27

Venez découvrir l’exposition « L’odyssée du Bronze » en visite guidée.

place du colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 48 47

English :

Take a guided tour of the « Bronze Odyssey » exhibition.

German :

Erleben Sie eine Führung durch die Ausstellung « L’odyssée du Bronze ».

Italiano :

Venite a fare una visita guidata alla mostra « Bronze Odyssey ».

Espanol :

Venga a hacer una visita guiada a la exposición « Odisea del Bronce ».

