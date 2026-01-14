Visite guidée de l’exposition L’Odyssée du cerveau Les neurones et les cellules gliales Châteaudun

Visite guidée de l’exposition L’Odyssée du cerveau Les neurones et les cellules gliales

Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle Châteaudun Eure-et-Loir

Début : 2026-03-07 14:30:00

fin : 2026-03-07 15:30:00

2026-03-07

Dans le cadre de son exposition temporaire “L’Odyssée du cerveau”, le Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle de Châteaudun propose des visites thématiques et invite le public à explorer les extraordinaires facultés de cet organe fascinant.. A partir de 12 ans.

L’exposition “L’odyssée du cerveau” met en lumière le cerveau humain, et invite le public à explorer les extraordinaires facultés de cet organe fascinant percevoir, apprendre, ressentir, se souvenir mais aussi à découvrir l’univers intime des

neurones, véritables moteurs de notre activité cérébrale. Cette exposition veut éveiller la curiosité sur le fonctionnement et les mystères du cerveau humain, sensibiliser aux avancées des neurosciences et leur impact sur la vie quotidienne, faire découvrir la plasticité cérébrale, la diversité des fonctions cérébrales et les mécanismes de perception.

Visite comprise dans le prix du billet d’entrée au musée.

Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 55 36 musee-chateaudun@wanadoo.fr

English :

The Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle de Châteaudun is offering themed tours as part of its temporary exhibition Brain Odyssey , inviting the public to explore the extraordinary faculties of this fascinating organ. Ages 12 and up.

