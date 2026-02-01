Visite Guidée de l’Exposition Lucien Victor Delpy au Musée des Thoniers Musée des Thoniers Étel

Visite Guidée de l’Exposition Lucien Victor Delpy au Musée des Thoniers

Début : 2026-02-18 15:00:00

fin : 2026-04-16

Marine Delpy, fille de l’artiste proposera 2 visites guidées de l’exposition-événement dédiée à Lucien-Victor DELPY, Peintre officiel de la Marine et des Armées, connu comme l’un des Maîtres de Concarneau.

Une sélection d’une soixantaine d’œuvres rarement présentées voire inédites seront mises en valeur aux cimaises du musée. .

Musée des Thoniers 3 Imp. Jean Bart Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 26 67

