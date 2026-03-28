Visite guidée de l’exposition Lucien Victor Delpy

3 Rue Jean Bart Étel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 15:00:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-12 2026-04-16

Venez découvrir l’univers du peintre Lucien Victor Delpy, maître de Concarneau et peintre officiel de la Marine en compagnie de sa fille, Marine Delpy, pour une visite guidée au Musée des Thoniers d’Etel !

Vous y découvrirez plus de 60 œuvres, rarement présentées au public. Le dimanche 12 avril à 14h30 & le jeudi 16 avril à 15h.

Tarif d’entrée du musée. .

3 Rue Jean Bart Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 26 67

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English :

L’événement Visite guidée de l’exposition Lucien Victor Delpy Étel a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon