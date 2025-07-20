Visite guidée de l’exposition ‘Maurice Denis en quête d’ailleurs’. Rue Corneille Angoulême

Visite guidée de l’exposition ‘Maurice Denis en quête d’ailleurs’. Rue Corneille Angoulême dimanche 20 juillet 2025.

Visite guidée de l’exposition ‘Maurice Denis en quête d’ailleurs’.

Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême Charente

Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-20 14:30:00

fin : 2025-07-20

Date(s) :

2025-07-20 2025-08-10 2025-09-11 2025-09-14 2025-10-09 2025-10-12 2025-11-30 2025-12-04

Visites guidées pour découvrir l’exposition de Maurice Denis.

.

Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 musees@mairie-angouleme.fr

English :

Guided tours to discover the Maurice Denis exhibition.

German :

Geführte Besichtigungen, um die Ausstellung von Maurice Denis zu entdecken.

Italiano :

Visite guidate alla mostra Maurice Denis.

Espanol :

Visitas guiadas a la exposición Maurice Denis.

L’événement Visite guidée de l’exposition ‘Maurice Denis en quête d’ailleurs’. Angoulême a été mis à jour le 2025-07-24 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême