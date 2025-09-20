Visite guidée de l’exposition « Monumental ! » Square Brieussel Mantes-la-Jolie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T15:20:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T15:50:00

Présentation de l’exposition « Monumental ! Du trait à l’idée » : les dessins, les monuments (durée 20 mn).

Square Brieussel 78200 Mantes-la-Jolie Yvelines Île-de-France

Visite commentée de l’exposition « Monumental ! Du trait à l’idée »

Archives municipales de Mantes-la-Jolie