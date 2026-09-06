Visite guidée de l’exposition Morellet 100% néons – spécial famille Cholet
samedi 19 décembre 2026 · Cholet
Informations pratiques
Cholet
Visite guidée de l’exposition Morellet 100% néons – spécial famille
27 avenue de l’Abreuvoir Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19 15:00:00
fin : 2026-12-19
Date(s) :
2026-12-19
Morellet, 100 % Néons fait écho aux œuvres exposées de manière pérenne dans le Musée d’Art et à celles créées par l’artiste pour le Labyrinthe du GRAV. .
27 avenue de l’Abreuvoir Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 23 22 museearthistoire@agglo-choletais.fr
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English :
L’événement Visite guidée de l’exposition Morellet 100% néons – spécial famille Cholet a été mis à jour le 2026-09-06 par Office de tourisme du Choletais
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