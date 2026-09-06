Informations pratiques

Cholet

Visite guidée de l’exposition Morellet 100% néons – spécial famille

27 avenue de l’Abreuvoir Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-19 15:00:00

fin : 2026-12-19

Date(s) :

2026-12-19

Morellet, 100 % Néons fait écho aux œuvres exposées de manière pérenne dans le Musée d’Art et à celles créées par l’artiste pour le Labyrinthe du GRAV. .

27 avenue de l’Abreuvoir Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 23 22 museearthistoire@agglo-choletais.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite guidée de l’exposition Morellet 100% néons – spécial famille Cholet a été mis à jour le 2026-09-06 par Office de tourisme du Choletais