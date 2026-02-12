Visite guidée de l’exposition Mundus Meus L’Atlas Le Touquet-Paris-Plage

Visite guidée de l’exposition Mundus Meus L’Atlas

Tarif :

Date :

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Rejoignez-nous lors d’une visite guidée pour en savoir davantage sur l’exposition !

Sur réservation.

En l’absence de réservation l’animation sera annulée 48h avant la date prévue.

2,50 € + droit d’entrée.

Durée 45 mn. .

Angle avenue du Golf et du Château Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 05 62 62 musee@letouquet.com

English :

