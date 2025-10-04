Visite guidée de l’exposition OKRES Espace Culturel Terraqué-Médiathèque Carnac

Début : 2025-10-04T11:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T11:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

À la rencontre de la faune africaine avec Anthony Tual

Anthony Tual, photographe passionné, viendra partager son expérience et ses aventures en Afrique.

À travers ses clichés saisissants, il nous fera découvrir la beauté, la diversité et parfois les défis de la vie sauvage.

Une rencontre inspirante pour les amateurs de nature et de photographie.

Espace Culturel Terraqué-Médiathèque 26 rue du Tumulus 56340 Carnac Carnac 56340 Morbihan Bretagne 0297525050 https://www.terraque.fr/

Anthony TUAL