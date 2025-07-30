Visite guidée de l’exposition On n’a pas tous les jours 20 ans Musée Illustration Jeunesse Moulins

Musée Illustration Jeunesse 26 rue Voltaire Moulins Allier

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2025-07-30 10:30:00

fin : 2025-08-27 12:00:00

2025-07-30 2025-08-13 2025-08-27 2025-10-22 2025-10-29

Venez découvrir l’exposition anniversaire du musée de l’Illustration.

Musée Illustration Jeunesse 26 rue Voltaire Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 35 72 58

English :

Come and discover the Musée de l’Illustration’s anniversary exhibition.

German :

Besuchen Sie die Jubiläumsausstellung des Musée de l’Illustration.

Italiano :

Venite a scoprire la mostra per l’anniversario del Musée de l’Illustration.

Espanol :

Venga a descubrir la exposición aniversario del Museo de la Ilustración.

