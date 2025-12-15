À travers documents et objets principalement tirés des collections de la Bibliothèque historique, nous vous invitons à la découverte de jeux de société anciens liés à Paris. Au 19e et au 20e siècle, la capitale est en effet un centre de production important de jeux et jouets, souvent vendus dans la catégorie appelée « articles de Paris ». Nous nous intéresserons donc aux fabricants, mais aussi aux réseaux de distribution de ces articles particuliers, des petits revendeurs aux grandes enseignes, en particulier les grands magasins.

Visite guidée le samedi 27 décembre 2025 à 11h.

Durée 1h, sur inscription.

Exposition « Paris sur un plateau : les jeux de société dans la capitale » Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) – 24 rue Pavée, Paris 4e Du lundi 15 décembre 2025 au vendredi 20 février 2026 Voir l’événement

La bibliothèque vous propose un voyage à travers les jeux de société anciens liés à Paris, de leur fabrication et distribution à leur contrôle par les autorités, tout en mettant en lumière les thématiques parisiennes qui les inspirent.

Le samedi 27 décembre 2025

de 11h00 à 12h00

gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-27T12:00:00+01:00

fin : 2025-12-27T13:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-27T11:00:00+02:00_2025-12-27T12:00:00+02:00

Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) 24 rue Pavée 75004 Paris

+33144592940 bhvp@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/ https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/