Visite guidée de l’exposition Peindre la lumière Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt Le Mans

Visite guidée de l’exposition Peindre la lumière

Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans Sarthe

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:30:00

fin : 2026-03-28 16:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Peindre la lumière, le vitrail en Sarthe, 19e 21e siècles

L’exposition vous emmène à la découverte de l’art du vitrail au musée Jean-Claude-Boulard Carré Plantagenêt. La visite guidée vous présente ainsi les temps forts et secrets de fabrication du vitrail en Sarthe.

Vous explorerez une production artistique foisonnante et colorée, des ateliers manceaux du 19e siècle aux œuvres contemporaines sarthoises, et découvrirez le contexte de création et les étapes de fabrication du vitrail moderne et contemporain dans une scénographie originale.

Sur réservation. .

+33 2 43 47 46 45 carre.plantagenet@lemans.fr

English :

Painting light, stained glass in Sarthe, 19th 21st centuries

