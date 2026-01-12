Visite guidée de l’exposition Peindre la lumière, le vitrail en Sarthe Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt Le Mans
Visite guidée de l’exposition Peindre la lumière, le vitrail en Sarthe Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt Le Mans samedi 14 février 2026.
Visite guidée de l’exposition Peindre la lumière, le vitrail en Sarthe
Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans Sarthe
Tarif : 4 – 4 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 14:30:00
fin : 2026-02-14 16:00:00
Date(s) :
2026-02-14
Peindre la lumière
L’exposition vous emmène à la découverte de l’art du vitrail au musée Jean-Claude-Boulard Carré Plantagenêt. La visite guidée vous présente ainsi les temps forts et secrets de fabrication du vitrail en Sarthe.
Vous explorerez une production artistique foisonnante et colorée, des ateliers manceaux du 19e siècle aux œuvres contemporaines sarthoises, accompagnée par les ambiances sonores originales réalisées spécialement pour l’exposition par les élèves de l’École supérieure d’art et de design TALM-Le Mans. .
Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 45 carre.plantagenet@lemans.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Painting light
L’événement Visite guidée de l’exposition Peindre la lumière, le vitrail en Sarthe Le Mans a été mis à jour le 2026-01-12 par CDT72