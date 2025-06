Visite guidée de l’exposition Pépite ! Musée des Beaux-Arts Mulhouse

Visite guidée de l’exposition Pépite ! Musée des Beaux-Arts Mulhouse vendredi 25 juillet 2025 .

Visite guidée de l’exposition Pépite ! Vendredi 25 juillet, 18h00 Musée des Beaux-Arts Haut-Rhin

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-25T18:00:00 – 2025-07-25T20:00:00

Fin : 2025-07-25T18:00:00 – 2025-07-25T20:00:00

Les nocturnes de l’été

Ouverture exceptionnelle de 18h à 20h

Découverte de l’exposition “Pépites ! Lumière sur les collections mulhousiennes”, en compagnie de Marion Vincent, chargée de mission “800 ans”, Eliane Michelon, directrice des Archives et Jehanne Ducros-Delaigue, responsable du service patrimoine des collections patrimoniales à la Bibliothèque municipale.

Musée des Beaux-Arts Place Guillaume Tell, 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « accueil.musees@mulhouse-alsace.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 89 33 78 17 »}]

MUSÉOSOIRÉES !

© Le Réverbère