Visite guidée de l’exposition permanente du Musée de l’Alta Rocca Musée de l’Alta Rocca Levie

Visite guidée de l’exposition permanente du Musée de l’Alta Rocca Samedi 20 septembre, 11h00 Musée de l’Alta Rocca Corse-du-Sud

Réservation conseillée au 0495780073 (30 pax max)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:15:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:15:00

Visite guidée de l’exposition permanente du musée

Antique terre des seigneurs, pays de forêts et de torrents, l’Alta Rocca est le coeur historique et la perle sauvage du sud de la Corse. Ecrin de nature coincé entre les hauts plateaux d’estive du Cuscionu, les aiguilles de Bavedda, le massif de l’Uspidali et les montagnes de Cagna, elle est riche de particularismes. Implanté au centre du village typique de Livia (Levie), le musée de l’Alta Rocca permet aux visiteurs et aux scolaires de découvrir les caractères géologiques, historiques et culturels de la microrégion à travers une galerie présentant les vestiges issus de fouilles archéologiques et des expositions consacrées aux ressources du territoire et à l’art contemporain.

Une visite indispensable !

Musée de l’Alta Rocca 20170 Levie Levie 20170 Corse-du-Sud Corse 0495780073

Journées européennes du patrimoine 2025

collectivité de corse