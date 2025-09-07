Visite guidée de l’exposition permanente et de l’ancien camp de Drancy Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

Le Mémorial de la Shoah de Drancy organise des visites guidées sur le site de l’ancien camp ainsi que de l’exposition permanente qui en retrace l’histoire.

Pour plus d’informations :

+33 (0)1 41 83 04 01 ou contact@memorialdelashoah.org

NAVETTE

Organisation d’une navette gratuite Paris – Drancy une fois par mois. Informations pratiques à retrouver :https://drancy.memorialdelashoah.org/le-memorial-de-drancy/preparer-sa-visite.html

EN SAVOIR +

Entrée libre et gratuite. Visite guidée chaque dimanche à 15h jusqu’au dimanche 21 décembre 2025.

Du dimanche 07 septembre 2025 au dimanche 21 décembre 2025 :

dimanche

de 15h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112 Av. Jean Jaurès 93700 Drancy

+33141830401 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/Shoah_Memorial