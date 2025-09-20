Visite guidée de l’exposition permanente Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles Saint-Jean-du-Gard
Visite guidée de l’exposition permanente Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles Saint-Jean-du-Gard samedi 20 septembre 2025.
Visite guidée de l’exposition permanente 20 et 21 septembre Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00
Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00
Faites connaissance avec les vallées cévenoles à travers une visite introduisant les grandes thématiques du musée : paysage, châtaignier, élevage, vie domestique et fait religieux.
Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles 5 rue de l’Industrie, 30270 Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard 30270 Gard Occitanie
Faites connaissance avec les vallées cévenoles à travers une visite introduisant les grandes thématiques du musée : paysage, châtaignier, élevage, vie domestique et fait religieux.
©Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles