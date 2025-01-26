Visite guidée de l’exposition permanente Sur les pas des Arméniens Centre du Patrimoine Arménien Valence

Visite guidée de l'exposition permanente Sur les pas des Arméniens Centre du Patrimoine Arménien Valence dimanche 26 janvier 2025.

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme

Début : 2025-01-26 15:00:00

fin : 2025-12-21 15:00:00

2025-01-26 2025-11-16 2025-12-21

Incontournable depuis 20 ans, l’exposition permanente raconte l’histoire des Arméniens rescapés du génocide qui se sont installés dans la Drôme dans les années 1920.

+33 4 75 80 13 00 contact@le-cpa.com

English :

A must-see for the past 20 years, the permanent exhibition tells the story of the Armenian genocide survivors who settled in the Drôme region in the 1920s.

German :

Die Dauerausstellung, die seit 20 Jahren ein Muss ist, erzählt die Geschichte der Armenier, die den Völkermord überlebt haben und sich in den 1920er Jahren in der Drôme niederließen.

Italiano :

Da 20 anni un appuntamento imperdibile, la mostra permanente racconta la storia dei sopravvissuti armeni al genocidio che si stabilirono nella Drôme negli anni Venti.

Espanol :

Visita obligada desde hace 20 años, la exposición permanente cuenta la historia de los supervivientes armenios del genocidio que se instalaron en la Drôme en los años veinte.

