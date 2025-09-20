Visite guidée de l’exposition Pilar Albarracín « N’éteins pas la flamme » Musée Goya Castres

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:15:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:15:00

Visite guidée de l’exposition « N’éteins pas la flamme » de Pilar Albarracín

Découvrez l’univers engagé et saisissant de l’artiste espagnole Pilar Albarracín à travers une visite guidée exceptionnelle de l’exposition « N’éteins pas la flamme ».

Cette visite sera animée par Joëlle Arches, conservatrice en chef des musées de Castres, et Thomas Gosset, médiateur du musée Goya.

Ils vous offriront un éclairage précieux sur les œuvres de l’artiste, son langage visuel percutant et les thématiques explorées : identité, mémoire et résistance.

Musée Goya 1 Rue de l’Hôtel de Ville, 81100 Castres, France Castres 81100 Laden Tarn Occitanie 0563715930 https://www.museegoya.fr Situé au bord de la rivière Agout, à l’emplacement d’une ancienne abbaye bénédictine, l’édifice qui abrite aujourd’hui le musée Goya est un ancien palais épiscopal construit au XVIIe siècle sous l’épiscopat de Monseigneur de Tubeuf. Son édification se déroule de 1665 à 1673, selon le plan du grand architecte de Versailles, Jules Hardouin-Mansart. De style classique, le bâtiment reprend le vocabulaire architectural en vogue au XVIIe siècle : symétrie et simplicité des formes, sobriété du décor, régularité des percements. Si l’aspect général du palais est aujourd’huii conservé, de nombreuses adaptations architecturales ont été réalisées à l’intérieur et en façades au cours des siècles, notamment le percement de nouvelles ouvertures, ainsi que la création de niveaux intermédiaires dans les étages. Les façades de l’ensemble du bâtiment sont inscrites à l’Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques depuis 1927. Depuis Toulouse : A 68 – sortie 2 GRAGNAGUE / D 112 : 1h20. Depuis Albi D 612 : 45 minutes. Depuis Béziers : D 612 direction Castres-Mazamet : 1h50. Depuis Carcassonne : D 118 vers Mazamet, puis D 612 : 1h18. Depuis Castelnaudary : D 624, puis D 622 et N 126 : 57 minutes.

@Pilar Albarracín