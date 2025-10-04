Visite guidée de l’exposition Pupilles Gustatives Médiathèque Ma Campagne Angoulême

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T14:00 – 2025-10-04T17:00

Fin : 2025-10-04T14:00 – 2025-10-04T17:00

Pupilles Gustatives : recettes illustrées pour becs sucrés, est une ôde à la gourmandise, au goûter, à l’enfance, aux bons moments passés autour d’une table. Et comme une image vaut mille mots, Fichtre Diantre a proposé aux auteurs et autrices d’Angoulême d’imaginer une illustration à partir d’une recette. Une pointe d’originalité dans les ingrédients, le respect de la saisonnalité, une pincée de revisite des classiques, quelques petits jeux de mots parsemés et le tour est joué ! 12 mois dans l’année, 12 recettes et 12 artistes !

Médiathèque Ma Campagne place Vitoria, 16000 Angoulême, France Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33545610717 https://www.lalpha.org

Fichtre Diantre