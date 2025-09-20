Visite guidée de l’exposition « Quand les façades racontent l’histoire » Office de tourisme Niort-Marais Poitevin Niort

Visite guidée de l’exposition « Quand les façades racontent l’histoire » Office de tourisme Niort-Marais Poitevin Niort samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de l’exposition « Quand les façades racontent l’histoire » 20 et 21 septembre Office de tourisme Niort-Marais Poitevin Deux-Sèvres

La visite guidée est gratuite sur inscription auprès de l’Office de Tourisme (info@niortmaraispoitevin.com ou 05 49 24 18 79). Nombre de participants limité à 20 personnes par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

La Ville de Niort, la Communauté d’Agglomération du Niortais et l’Office du Tourisme Niort-Marais Poitevin ont le plaisir de vous inviter à la découverte de l’architecture du centre-ville de Niort et de son évolution historique.

Accompagné de Véronique Tricoire, guide-conférencière, venez découvrir découvrir les grands courants de l’architecture à Niort, du Moyen-Âge à nos jours, à travers l’exposition « Quand les façades racontent l’histoire », issue du diagnostic patrimonial élaboré par l’agence Paume, en charge du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de Niort.

Rendez-vous à l’Office du Tourisme Niort-Marais poitevin, Salle Théophile Boinot 2e étage du Séchoir.

Office de tourisme Niort-Marais Poitevin 1, rue de la chamoiserie 79000 Niort Niort 79000 Genève Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 24 18 79 https://www.niortmaraispoitevin.com [{« type »: « email », « value »: « info@niortmaraispoitevin.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 24 18 79 »}] Marais poitevin, bâtiment Le Séchoir

Journées européennes du patrimoine 2025

©Agence 1D2-Niort