Visite guidée de l’exposition Quand les façades racontent l’Histoire par Véronique Tricoire à Niort Journées européennes du patrimoine 2025 Bâtiment le Séchoir, Office de Tourisme Niort
Visite guidée de l’exposition Quand les façades racontent l’Histoire par Véronique Tricoire à Niort Journées européennes du patrimoine 2025 Bâtiment le Séchoir, Office de Tourisme Niort samedi 20 septembre 2025.
Visite guidée de l’exposition Quand les façades racontent l’Histoire par Véronique Tricoire à Niort Journées européennes du patrimoine 2025
Bâtiment le Séchoir, Office de Tourisme 1 Rue de la Chamoiserie Niort Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21
Une exposition qui invite à découvrir, par une approche chronologique, l’évolution architecturale du centre ancien de Niort.
Visites gratuites, sur inscription nombre de participants limité à 20 personnes.
Renseignements et inscriptions
05 49 24 18 79 ou directement à l’accueil de l’Office de Tourisme.
Durée 1 h Accès PMR
Rendez-vous
RDC, bâtiment Le Séchoir, Office de Tourisme de Port Boinot
1 rue de la Chamoiserie, Niort .
Bâtiment le Séchoir, Office de Tourisme 1 Rue de la Chamoiserie Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 24 18 79 info@niortmaraispoitevin.com
English : Visite guidée de l’exposition Quand les façades racontent l’Histoire par Véronique Tricoire à Niort Journées européennes du patrimoine 2025
German : Visite guidée de l’exposition Quand les façades racontent l’Histoire par Véronique Tricoire à Niort Journées européennes du patrimoine 2025
Italiano :
Espanol : Visite guidée de l’exposition Quand les façades racontent l’Histoire par Véronique Tricoire à Niort Journées européennes du patrimoine 2025
L’événement Visite guidée de l’exposition Quand les façades racontent l’Histoire par Véronique Tricoire à Niort Journées européennes du patrimoine 2025 Niort a été mis à jour le 2025-09-03 par OT Niort Marais Poitevin