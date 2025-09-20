Visite guidée de l’exposition « (R)égard » par Françoise Le Corre Musée des Arts Naïfs et Populaires Noyers

Visite guidée de l’exposition « (R)égard » par Françoise Le Corre Musée des Arts Naïfs et Populaires Noyers samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de l’exposition « (R)égard » par Françoise Le Corre 20 et 21 septembre Musée des Arts Naïfs et Populaires Yonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez de cette dernière chance pour découvrir l’exposition (R)égard écouter-voir, accompagnés par l’artiste Françoise Le Corre.

Musée des Arts Naïfs et Populaires 25 Rue de l’Eglise, 89310 Noyers, France Noyers 89310 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386828909 https://www.noyers-en-bourgogne.com/decouvrir/2429 Des collections d’arts naïf, brut et populaire, sur 3 étages et 1.500 m² d’exposition.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez de cette dernière chance pour découvrir l’exposition (R)égard écouter-voir, accompagnés par l’artiste Françoise Le Corre.

© Musée de Noyers