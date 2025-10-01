Visite guidée de l’exposition » Rendre l’Eau à la Terre » Gramat

Visite guidée de l’exposition » Rendre l’Eau à la Terre » Gramat mercredi 1 octobre 2025.

Visite guidée de l’exposition » Rendre l’Eau à la Terre »

102 rue de l’Atelier Gramat Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01 15:00:00

fin : 2025-10-01

Date(s) :

2025-10-01

Visite guidée de l’exposition de l’artiste Suzanne Hussky, Le temps profond des rivières, suivie de la projection de son film The sound of a new waterfall

Tout public

Sur réservation

Dans le cadre de la Fête de la Science 2025 Exposition proposée par le service des Espaces Naturels Sensibles du Département du LOT

Visite guidée de l’exposition de l’artiste Suzanne Hussky, Le temps profond des rivières, suivie de la projection de son film The sound of a new waterfall

Tout public

Sur réservation

Dans le cadre de la Fête de la Science 2025 Exposition proposée par le service des Espaces Naturels Sensibles du Département du LOT .

102 rue de l’Atelier Gramat 46500 Lot Occitanie +33 5 65 53 40 00

English :

Guided tour of artist Suzanne Hussky?s exhibition, Le temps profond des rivières, followed by a screening of her film The sound of a new waterfall

General public

By reservation only

As part of the Fête de la Science 2025 Exhibition organized by the Espaces Naturels Sensibles department of the Département du LOT

German :

Führung durch die Ausstellung der Künstlerin Suzanne Hussky, Le temps profond des rivières (Die tiefe Zeit der Flüsse), gefolgt von der Vorführung ihres Films The sound of a new waterfall (Der Klang eines neuen Wasserfalls)

Für alle Altersgruppen

Auf Reservierung

Im Rahmen der Fête de la Science 2025 Ausstellung, die vom Service des Espaces Naturels Sensibles des Département LOT angeboten wird

Italiano :

Visita guidata alla mostra dell’artista Suzanne Hussky, Le temps profond des rivières, seguita dalla proiezione del suo film The sound of a new waterfall (Il suono di una nuova cascata)

Aperto a tutti

Solo su prenotazione

Nell’ambito della Fête de la Science 2025 Mostra organizzata dal dipartimento Espaces Naturels Sensibles del Département du LOT

Espanol :

Visita guiada a la exposición de la artista Suzanne Hussky, Le temps profond des rivières, seguida de la proyección de su película El sonido de una nueva cascada

Abierto a todos

Sólo con reserva previa

En el marco de la Fiesta de la Ciencia 2025 Exposición organizada por el departamento de Espacios Naturales Sensibles del Departamento del LOT

L’événement Visite guidée de l’exposition » Rendre l’Eau à la Terre » Gramat a été mis à jour le 2025-09-10 par OT Vallée de la Dordogne