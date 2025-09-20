Visite guidée de l’exposition « Retour sur la préfiguration du Centre Culturel de Rencontre » Marché couvert du Saint-Esprit Saint-Esprit

Visite guidée de l’exposition « Retour sur la préfiguration du Centre Culturel de Rencontre » Samedi 20 septembre, 16h00 Marché couvert du Saint-Esprit Martinique

10 participants par créneau de 30 min

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez l’exposition qui retrace les préfigurations du Centre Culturel de Rencontre du Saint-Esprit (2021-2025).

À travers 19 clichés, plongez au cœur d’un territoire en mouvement : réhabilitation du patrimoine, résidences artistiques, ateliers auprès des habitants, spectacles et créations partagées.

Trois créneaux de visites commentées sont proposés le samedi 20 septembre de 16h à 17h30 sur inscription pour parcourir cette histoire collective où patrimoine et création se rencontrent pour bâtir l’avenir.

Renseignements : Les Coulisses – 0596 56 57 71 (Sabrina)

Marché couvert du Saint-Esprit 27 Rue Capitaine Pierre Rose, Saint-Esprit 97270, Martinique

Ville du Saint-Esprit